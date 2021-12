Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 2 e domani 3 dicembre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 2 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

La voglia di stare soli potrebbe tornare fuori in un momento in cui gli elevati ideali si scontrano con le dure leggi della vita sociale. Non potete tollerare che i furbi riescano ad avanzare impuniti e per questo restate molto in guardia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata