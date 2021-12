Oroscopo di oggi 3 dicembre 2021

Oroscopo oggi 3 dicembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Invece di dar conto ad inutili preoccupazioni impegnate le energie mentali, che avete in abbondanza, nello studio e nella concentrazione. Ci vuole un po' di spirito di sacrificio nel cercare di accontentare l'altro senza farglielo pesare.

Toro

Con la Luna in Scorpione dovrete faticare il doppio per portare a termine il risultato sperato. Va bene, quel che conta, alla fine è farcela. Ascoltare le lamentele del partner o di un collega potrebbe essere anche più pesante del previsto.

Gemelli

Occorre fare ordine e pulizia. Potete sgomberare l'armadio dalle cose inutili per venderle in un mercatino o anche darle in beneficienza. Senza pesi ridondanti e intralci tra i piedi vi sentite molto più leggeri e allegri. Che entusiasmo!

Cancro

Espressione ed esternazione dei sentimenti amplificati dalla Luna in Scorpione. Perché tentare di reprimerli? Tanto non sarebbe possibile. Mitigate le reazioni eccessive e andrete alla grande. L'intesa all'interno della coppia è grande.

Leone

C'è poca sintonia all'inizio, ma mettendoci impegno e buona volontà potete mutare le sorti di una riunione. Mettete da parte l'orgoglio. Non è detto che dal caos non nasca qualcosa di buono. La creatività a volte è figlia del disordine.

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Vergine

Se passate troppo tempo sui social finite per perdere il senso della concreta realtà. Meglio spegnere gli schermi e stare insieme ai familiari. Un pizzico di agitazione, o siete sulle spine per l'esito di un importante colloquio di lavoro?

Bilancia

Cercate di mediare tra i vostri interessi e quelli degli altri in modo da raggiungere un ottimo compromesso, proficuo e valido per tutti. Non perdete il senso della misura. L'equilibrio col partner non è la partenza, ma l'obiettivo finale.

Scorpione

La congiunzione lunare con Marte vi rende nervosi e irritabili. Rischiate di perdere le staffe per un nonnulla. Cercate di darvi un tono. Occhio a non esagerare col cibo. La fame nervosa potrebbe essere un problema facilmente risolvibile.

Sagittario

Festeggiare il vostro compleanno vi mette un po' d'ansia e di agitazione in corpo. Pensate al regalo che sognate piuttosto… cosa vi occorre? Ponete un freno ai pensieri stressanti. Il lavoro è importante ma non dategli un peso eccessivo.

Capricorno

Difficile resistere ad avventure eccitanti per via del sestile lunare con Plutone. Meglio andarci coi piedi di piombo, senza perdere la testa. Non date nulla per scontato. Con la buona volontà potete ottenere ciò che desiderate da molto tempo.

Acquario

Non sempre potete incontrare le persone giuste. Occhio alla quadratura lunare con Giove: i veri alleati sono preziosi, non fateveli scappare. Patti chiari, amicizia lunga, ma se gli altri non seguono le regole del gioco andate su tutte le furie.

Pesci

La vostra immaginazione viaggia più veloce della realtà. Meglio tornare coi piedi per terra piuttosto che continuare ad oltranza pindarici voli. Potreste trovare nuove soluzioni ad annosi problemi se solo ci metteste un pizzico di buona volontà.

