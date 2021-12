Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 3 e domani 4 dicembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 3 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

C’è poca sintonia all’inizio, ma mettendoci impegno e buona volontà potete mutare le sorti di una riunione. Mettete da parte l’orgoglio. Non è detto che dal caos non nasca qualcosa di buono. La creatività a volte è figlia del disordine. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata