Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 4 e domani 5 dicembre

Oroscopo Sagittario di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 4 dicembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

La congiunzione solare con la Luna denota il vostro sforzo per raggiungere l’armonia desiderata. Ma per obiettivi elevati occorre tempo. L’unione lunare con Mercurio vi farà amare i cambiamenti, anche quelli imprevisti o inaspettati. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

