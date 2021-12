Oroscopo di oggi 5 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo oggi 5 dicembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Il desiderio di primeggiare si scontra con la realtà dei fatti. Però non vi date per vinti e continuate a tentare sotto la spinta della Luna. Se la mente è aperta, come una vela, vi permetterà di viaggiare molto lontano con l’immaginazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Gli affetti diventano importanti soprattutto nei momenti in cui vi sentite un po’ sotto pressione. Sono la vostra valvola di sfogo personale. Nel mondo del lavoro seguite un innato istinto che vi protegge da bufale e millantatori. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

L’atteggiamento con cui vi rapportate alle cose quotidiane conta molto più delle situazioni stesse. È domenica, trovate tempo per il relax. Se volete che la serata sia divertente tirate fuori l’umorismo e non vi lamentate della compagnia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Anche se riceverete pressanti chiamate di lavoro voi non vi farete trovare. D’altronde un giorno di riposo ci vuole durante la settimana! Alcune piccole faccende domestiche da sistemare e poi avrete tutto il tempo per dedicarvi agli hobby. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Giornata da dedicare al relax allo svago e al divertimento. Affiancati dalla Luna in trigono al vostro segno ogni desiderio diventa realtà. Un battibecco passato viene ben presto dimenticato grazie al vostro atteggiamento aperto al dialogo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Forse vi siete accollati una responsabilità un po’ troppo grande per questo momento e la quadratura lunare non vi aiuta ad affrontare la salita. Chiedete un piccolo aiuto a chi può darvi una preziosa mano. Mettete da parte l’orgoglio personale. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Le vostre brillanti idee avranno l’attenzione che si meritano se riuscite a comunicarle nel modo più proficuo. E la Luna vi aiuterà in questo. Potete intraprendere nuove ed eccitanti avventure mettendo da parte i pregiudizi e le paure nascoste. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Avete la prontezza di riflessi che a qualcun altro potrebbe mancare per prendere decisioni lampo dell’ultimo minuto. Ottimo sprint davvero! Troncate sul nascere le discussioni che vi sembrano non condurre a nulla di buono. Non sprecate tempo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Col favore della Luna nel vostro segno alleata con Giove la buona sorte vi sorride apertamente. Piccole coincidenze da incorniciare e ricordare. Nel mondo del lavoro in arrivo qualche soddisfazione in più e anche le vostre tasche ne beneficeranno. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

La voglia di discussioni e di chiacchiere non è molta e per voi che già siete di poche parole comunicare potrebbe essere un bel problema. Ringraziate le ampie vedute di qualcuno che vi è caro e che vi spinge finalmente a confidare i vostri timori. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Troverete validissimi alleati per portare avanti i vostri progetti umanitari e legati al sociale. Giove e la Luna vi favoriscono apertamente. Piccole paure ed incertezze si scioglieranno come neve al sole e vi sentirete presto in piena forma. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Qualche intralcio di troppo e voi potreste perdere l’entusiasmo iniziale. Non perdetelo e datevi da fare per donare al partner momenti felici. Vi viene richiesto in fondo un piccolo sacrificio che sarà poi ampiamente e doverosamente ricompensato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

