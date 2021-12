Oroscopo Ariete e tutti i segni di oggi 6 e domani 7 dicembre

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 dicembre?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

L’inizio della vostra settimana non è quello che speravate per via della Luna nell’ostinato Capricorno. Quanto dispendio di preziose energie! Anche se la strada intrapresa non è la migliore non sarà affatto facile farvi cambiare subito idea. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

© Riproduzione riservata