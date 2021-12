Oroscopo Cancro e tutti i segni di oggi 6 e domani 7 dicembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 6 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

Bloccati dall’opposizione lunare non sarà facile reagire positivamente a qualche parola poco carina nei vostri confronti detta senza pensare. Prendete coscienza della situazione in maniera molto razionale senza farvi prendere dalle emozioni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

