Oroscopo di domani 7 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 7 dicembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

Tirate fuori un po’ di determinazione anche laddove avreste voglia soltanto di fare dietrofront in maniera magari non proprio coraggiosa. Date il vostro prezioso contributo evitando di pensare che non ce ne sia affatto bisogno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Il trigono lunare vi sospinge a scoprire più cose riguardo alla persona per cui provate un forte interesse che magari si trasformerà in attrazione. Avete la possibilità di ampliare la rosa delle vostre amicizie e conoscenze. Non siate troppo timidi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Il film che avete scelto non si rivela granché, ma anche se avete sulle spalle questa piccola responsabilità non ve la prendete… capita a tutti! Migliorate i rapporti con gli altri con un atteggiamento sereno e pratico, senza tanti giri di parole. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Con la Luna in Capricorno ci mettete il doppio a fare le cose, forse però è anche per via che vorreste raggiungere la perfezione, o quasi. Piccole crisi passeggere all’interno della coppia: non vedete l’ora che l’altro vi conceda carta bianca. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Portate avanti i vostri progetti noncuranti delle proposte che sembrano condurvi fuori rotta. Mantenete il controllo in ogni situazione. Anche se non potete eludere del tutto lo stress trovate il modo per ridurlo ai minimi termini. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

La Luna vi facilita le cose a patto che non vi mettiate a remare contro la situazione. Perché andare controcorrente se potete stare tranquilli? Seguite il flusso delle cose e mollate un po’ la presa. Essere troppo rigidi non vi aiuta affatto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

La pignoleria di qualcuno vi fa perdere molto tempo prezioso e per questo potreste andare in escandescenze. Accettate ogni possibile rimprovero. Tutto può essere utilizzato per migliorare se non vi fate prendere subito dall’ansia di prestazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Gli ottimi rapporti della Luna con Marte nel vostro segno alimentano la vostra intraprendenza personale. Superate ogni ostacolo con tranquillità. Nessun progetto vi spaventa tanto, sia che si tratti di questioni lavorative che di affari di cuoree. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Attenzione all’ingenuità con cui potreste comportarvi in alcune circostanze. Specie laddove non siete ferrati dovete usare i piedi di piombo. In testa potrebbe regnare un po’ di caos e di agitazione per via di Mercurio in lotta con Nettuno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

La congiunzione lunare con Venere vi guiderà verso scelte più raffinate a volte non in linea magari con la razionalità che vi contraddistingue. Siete alla ricerca di avventura, spinti da Plutone, ma questa volta preferirete restare nei ranghi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Cercavate una soluzione semplice ad un annoso problema senza rendervi conto che ce l’avevate proprio ad un palmo di naso, a portata di mano. Meglio tardi che mai, l’importante è raggiungere l’obbiettivo desiderato, in un modo o nell’altro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Pesci

Nonostante siate tra i favoriti della Luna la quadratura tra Mercurio e Nettuno vi renderà incostanti perciò è su questo che dovete lavorare. Anche se vi trovaste difronte a piccole difficoltà non demordete: continuate a lottare strenuamente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata