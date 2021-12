Oroscopo di domani 8 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 8 dicembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

L'arrivo della Luna in Acquario vi rimette immediatamente di buonumore e anche se avete mille impegni non vi peseranno poi più di tanto. Le idee corrono veloci e potete ben sperare di superare anche quelle del vostro rivale. Ottimo!

Toro

La Luna litiga con Urano e voi presi nel mezzo non sapete più come muovervi. È dura farvi ragionare anche quando è quasi certo che sbagliate. Alcune regole o decisioni altrui vi stanno un po' strette ma in alcuni casi dovrete arrendervi.

Gemelli

L'appoggio della Luna nell'arioso Acquario è decisivo se state per affrontare un test, un esame o anche semplicemente un importante colloquio. L'umore torna alto e anche l'umorismo. Ma evitate battute sarcastiche che possano offendere qualcuno.

Cancro

Il senso del denaro non vi manca e se anche non riuscite a risparmiare troppo sapete anche come rimpinguare le tasche dedicandovi agli affari. Se state troppo tempo al computer e non dedicate alla famiglia il giusto spazio qualcuno se la prenderà.

Leone

Con la Luna in sosta nel segno opposto il vostro senso del giudizio potrebbe non essere al cento per cento. Prima di pronunciare sentenze, pensateci. Riflettete bene e non giudicate soltanto dalle apparenze. Una vera conoscenza richiede diverso tempo.

Vergine

Se siete in ritardo con le pulizie domestiche dovrete utilizzare la buona volontà e tanto olio di gomito per far tornare tutto splendente. Allenatevi ogni giorno per migliorarvi in quegli aspetti di voi che vorreste cambiare anche di poco.

Bilancia

In forma smagliante grazie all'arrivo della Luna in Acquario. Potete contare su di una visuale ampia e serena, prendere decisioni sarà facile. Nelle vostre scelte avete ben chiari in mente gli obiettivi e non scordate nemmeno il benessere altrui.

Scorpione

Cercate di mitigare con il buonsenso le esagerazioni e gli eccessi di Marte nel vostro segno in quadratura con Giove, o vi caccerete nei guai. Dovete scegliere l'albero di Natale e voi puntate subito al più alto. Non starete forse esagerando?

Sagittario

L'armonia Sole-Luna eliminerà ogni apprensione e ogni conflitto con amici o parenti. Si respira aria serena in casa e voi ne siete gli artefici. Scelte sagge vi permettono di esprimere la vostra libertà senza interferire con quella degli altri.

Capricorno

Presi da smanie di perfezionismo non volete che il vostro albero di Natale abbia meno luci di quello dei vicini. Ma l'erba del vicino, si sa… Forse dovreste una tantum arrendervi all'evidenza dei fatti e accettare di essere arrivati secondi!

Acquario

Giornata non proprio rilassante in cui lo stress potrebbe portarvi a fare il passo più lungo della gamba. Seguite la prudenza saturnina. Non siete in grado di reggere una parte che non è la vostra se non per un tempo limitato. Vi conviene direttamente dire il vero.

Pesci

Le energie mentali non mancano ma dovreste raffinare le scelte. Non prendetevela con qualcun altro se si tratta di una vostra responsabilità. Per chi non ha ancora trovato l'anima gemella: da un'amicizia potrebbe nascere poi qualcos'altro.

