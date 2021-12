Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 8 e domani 9 dicembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

In forma smagliante grazie all’arrivo della Luna in Acquario. Potete contare su di una visuale ampia e serena, prendere decisioni sarà facile. Nelle vostre scelte avete ben chiari in mente gli obiettivi e non scordate nemmeno il benessere altrui. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata