Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 8 e domani 9 dicembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Presi da smanie di perfezionismo non volete che il vostro albero di Natale abbia meno luci di quello dei vicini. Ma l’erba del vicino, si sa… Forse dovreste una tantum arrendervi all’evidenza dei fatti e accettare di essere arrivati secondi!. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata