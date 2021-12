Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 8 e domani 9 dicembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 dicembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Con la Luna in sosta nel segno opposto il vostro senso del giudizio potrebbe non essere al cento per cento. Prima di pronunciare sentenze, pensateci. Riflettete bene e non giudicate soltanto dalle apparenze. Una vera conoscenza richiede diverso tempo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

