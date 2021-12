Oroscopo Pesci e tutti i segni di oggi 8 e domani 9 dicembre

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 8 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Le energie mentali non mancano ma dovreste raffinare le scelte. Non prendetevela con qualcun altro se si tratta di una vostra responsabilità. Per chi non ha ancora trovato l’anima gemella: da un’amicizia potrebbe nascere poi qualcos’altro. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

