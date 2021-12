Oroscopo di domani 10 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 10 dicembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Seguite le vostre intuizioni senza pensare al giudizio delle persone che avete vicino. Non tutti ragionano allo stesso modo, questo è certo. In amore potreste fare qualcosina in più. Non dato mai nulla per scontato o potreste… inciampare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

La vivacità che vi mancava ve la porta in dono il sestile tra Luna e Urano. Ora avete una marcia in più per sorpassare i vostri acerrimi rivali. Non datevi mai per vinti in nessuna cosa. Sapete che anche se è una dura battaglia, potete farcela! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Qualcuno potrebbe fare il doppio gioco, cosa che non tollerate minimamente. Prendete la palla al balzo e smascheratelo subito senza pensarci. La Luna in Pesci vi consiglia di restare con gli occhi ben aperti anche laddove vi sentite sicuri. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Quella che prima vi sembrava soltanto un’idea strampalata potrebbe diventare un progetto interessante grazie alla medianica Luna in Pesci. Non abbiate il timore di mollare un po’ gli ormeggi per esplorare anche territori poco conosciuti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Avete bisogno di maggiori spazi e quando questo non può accadere vi sentite in trappola. La Luna indifferente poi fa il resto del lavoro. Occhio ai problemi nell’ambito familiare. Se non desiderate un partner geloso… allora rassicuratelo! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Con la Luna in sosta nel vostro segno opposto quella che prima vi sembrava una chiara direzione potrebbe diventare più fumosa e incerta. Aspettate che la nebbia si diradi un poco prima di riprendere il cammino. Vale la pena attendere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Se le vostre energie non sono esagerate meglio per oggi non voler intraprendere mille cose col rischio di non portarne a termine alcuna. Concentratevi su di un obiettivo alla volta, eliminando ogni fonte di distrazione tutto intorno a voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Anche se questo per voi è un periodo stressante sapete anche come divertirvi. Occorre trovare il giusto equilibrio fra gli aspetti della vita. Ottima la creatività grazie alla Luna in Pesci. Trasformate ogni idea in qualcosa di più concreto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Alcune cose non vanno e volete cambiarle a tutti i costi, animati dalla Luna. Certo per alcune però non potete sperare di farcela da soli. Nonostante le vostre idee siano chiare pochi riescono a seguirvi senza fare uno sforzo ciclopico. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

La Luna in casa Pesci fa il tifo per voi. Ora dovete trovare le giuste persone a cui affiancarvi. Mitigate il nervosismo e il disordine in casa. Ricettivi al massimo ma rimanete delle vostre idee senza farvi condizionare troppo dall’esterno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Dopo giornate intense l’energia potrebbe diminuire un po’, dato che la Luna vi abbandona proprio sul più bello. Ma voi non vi preoccupate. Sapete come volgere la situazione a vostro vantaggio. Un occhio di riguardo però anche ai colleghi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Ringraziate la Luna che bussa alla vostra porta e vi dona, insieme ad Urano, una ventata di novità, di energie positive e di romanticismo. Nel lavoro non vi accontentate di ciò che avete raggiunto. Spedite curricula se in cerca di occupazione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

