Oroscopo Pesci e tutti i segni di oggi 9 e domani 10 dicembre

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 dicembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Un amico vi chiede una mano e voi non aspettate un solo istante per correre in suo soccorso, magari anche soltanto con una lunga telefonata. Per adesso vi piace più dare che ricevere. Magari poi un giorno vivrete il rovescio della medaglia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

