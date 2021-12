Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 9 e domani 10 dicembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 9 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Attenzione alle scelte poco prudenti a causa delle bizze fra Luna e Marte. Meglio andare sul sicuro e non farvi cogliere del tutto impreparati. Prendete spunto dalle vostre passate esperienze: evitando il nervosismo rimarrete molto lucidi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata