Oroscopo di domani 11 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 11 dicembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

Il weekend arriva al momento giusto: dato che le vostre energie non sono al cento per cento e dopo una settimana stressante... ci vuole riposo! Ricaricate le vostre batterie, inventando qualcosa che vi faccia stare bene con voi stessi prima di tutto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Chiacchierare del più e del meno può essere molto divertente, tuttavia dovreste far attenzione a un atteggiamento a volte troppo superficiale. Non date per buono il primo preventivo ottenuto. È opportuno ascoltare sempre più di una campana. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Non prendetevi troppo sul serio, se non volete trascorrere momenti di pesantezza. Preferite un occhio critico e divertito anche nei vostri confronti. Meglio un acceso battibecco di un’apatica svogliatezza che non farebbe decollare il rapporto di coppia. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Approfittate di intuizioni profonde e veritiere, grazie alla medianica Luna in Pesci che vi guiderà verso scelte sagge e molto precise. Non abbiate timore di dire ciò che pensate, sebbene qualcuno sembri non apprezzare le vostre opinioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Questioni irrisolte vi tengono sulle spine, ma date tempo al tempo, e ben presto vi apparirà chiara la soluzione senza aver fatto quasi nulla. Non esponetevi troppo, rimanendo su un territorio che già ben conoscete. Non aspettatevi miracoli. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Arrivate a un punto comune, anche se dopo un acceso e coinvolgente dibattito. La Luna in opposizione non vi rende forse le cose più semplici. In famiglia c’è qualche piccola tensione da allentare, magari esprimendo di più il bisogno di affetto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

È piuttosto facile incolpare l’ultimo arrivato, se non ha abbastanza esperienza. Evitate critiche, se non volete essere tacciati di presunzione. Accettate quello che gli altri possono darvi, senza pretendere l’impossibile in più di un’occasione. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Il trigono Luna-Marte vi dona incredibile forza e ferrea volontà nell’affrontare anche le difficoltà. Avete una marcia in più, siatene certi. Negli affari potete escogitare il modo per avere un maggiore guadagno, senza nemmeno faticare troppo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Mercurio in sestile con Giove vi consiglia di essere tolleranti, in quelle circostanze in cui non andate d’accordo con il vostro interlocutore. L’armonia non è il massimo, con la quadratura Sole-Luna, e dovete faticare per ritrovarla pienamente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Occhio ai flirt momentanei e passeggeri, suggeriti dalla congiunzione di Venere con Plutone. Magari non vale nemmeno la pena rischiare. Trovate una certezza in un sentimento e in un rapporto che può evolvere con il tempo, senza paura. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

L’abilità dialettica e scientifica di Mercurio, in ottimi rapporti con Giove, vi sarà molto utile nelle situazioni in cui dimostrerete superiorità. Stare dietro ai vostri ragionamenti sarà difficile. Avrete però carta bianca dai colleghi o dal partner. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Pesci

Ancora per oggi in compagnia della Luna, avrete grandi energie, grazie al trigono con Marte, ma non sempre saprete come utilizzarle al meglio. L’indecisione della quadratura lunare con Mercurio vi darà del filo da torcere, vi occorre un aiuto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata