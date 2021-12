Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 10 e domani 11 dicembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 10 dicembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Avete bisogno di maggiori spazi e quando questo non può accadere vi sentite in trappola. La Luna indifferente poi fa il resto del lavoro. Occhio ai problemi nell’ambito familiare. Se non desiderate un partner geloso… allora rassicuratelo! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

