Oroscopo di domani 12 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 12 dicembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

I buoni rapporti tra Luna e Saturno e la serietà con cui vi siete comportati vi faranno guadagnare punti preziosi anche agli occhi degli altri. Per voi non è un problema assumervi delle responsabilità. Vi sentite sicuri di quello che avete fatto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Lieve calo energetico, ma potete approfittare della domenica per dedicarvi al riposo e al relax, del tutto al riparo dallo stress dell’ufficio. Una parentesi di solitudine è preferibile alla compagnia di qualcuno che non sopportate per niente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Dinamici e scattanti grazie alla Luna nel propulsivo Ariete, non potete proprio pensare a una giornata in pantofole davanti alla televisione. Dato che non avete pregiudizi, potrete fare interessanti conoscenze. Siete pronti a lasciarvi stupire. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Potreste essere un po’ troppo impulsivi e prendere, pur non volendo, un bell’abbaglio, per via della Luna in quadratura con il vostro cielo. Meglio contare fino a dieci prima di reagire. Usate la razionalità per mitigare il vostro temperamento. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Pronti per le novità portate dal trigono lunare? Aprite la mente e preparatevi ad essere ricettivi ai possibili cambiamenti, tutti positivi! Nei discorsi, attenti a non passare di palo in frasca, mantenete piuttosto un giusto filo conduttore. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Il tran tran quotidiano viene interrotto dalla domenica. Sfruttate ogni momento per stare con le persone che amate e per ritagliarvi i vostri spazi. Risollevate le sorti della coppia, se è in difficoltà: magari preparate al partner gustosi manicaretti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

La concentrazione non è il massimo, complice la Luna nel vostro segno opposto e forse un po’ di stanchezza arretrata che dovete smaltire. Non incolpate il partner, se il pranzo non è riuscito come volevate. Avete fatto ogni cosa per bene? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Le faccende domestiche portano via parecchio tempo, se in famiglia è soltanto una persona a doversene occupare. Meglio imparare a collaborare! Anche i compiti più noiosi possono diventare divertenti, se fatti mentre ascoltate un po’ di musica. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Evaderete da ogni condizione difficile, con la quadratura del Sole con Nettuno, se non altro con la fantasia siete padroni al cento per cento. La Luna in Ariete vi sprona a non accontentarvi dei risultati raggiunti, si può sempre migliorare! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Anche se non tutte le ciambelle vi riescono con il buco, non ne farete un dramma. Al massimo a colazione cambierete menu senza battere ciglio. Soluzioni improvvisate e decisioni su due piedi, da prendere al volo per via della quadratura lunare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Un amico vi ringrazierà apertamente per la fiducia che gli avete concesso, anche visto l’appoggio del sestile della Luna con il serio Saturno. Non pretendete la perfezione, ma almeno che vi si dica la verità. Su questo non potete transigere. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Pesci

L’aperta ostilità del Sole nei confronti di Nettuno non vi permette di avere sempre il giusto senso pratico nel risolvere piccoli conflitti. Non cambiate strategia all’ultimo minuto. Non date retta a qualcuno che vorrebbe confondervi le idee. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata