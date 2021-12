Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 11 e domani 12 dicembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Questioni irrisolte vi tengono sulle spine, ma date tempo al tempo, e ben presto vi apparirà chiara la soluzione senza aver fatto quasi nulla. Non esponetevi troppo, rimanendo su un territorio che già ben conoscete. Non aspettatevi miracoli. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata