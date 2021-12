Oroscopo Acquario e tutti i segni di oggi 12 e domani 13 dicembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

Un amico vi ringrazierà apertamente per la fiducia che gli avete concesso, anche visto l’appoggio del sestile della Luna con il serio Saturno. Non pretendete la perfezione, ma almeno che vi si dica la verità. Su questo non potete transigere. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata