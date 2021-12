Oroscopo Toro e tutti i segni di oggi 13 e domani 14 dicembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Credevate che non pensando più a quella persona, l’avreste dimenticata del tutto. Forse però non è proprio così, se siete sinceri con voi stessi. Dovrete rimangiarvi quanto avevate detto. Ma non sarà un problema, se limitate un po’ l’orgoglio. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata