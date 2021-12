Oroscopo di domani 15 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 15 dicembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Prevenire eventuali problemi è sempre meglio. Imparate a fare valutazioni e bilanci, prima di intraprendere qualunque impresa. L’avvedutezza è tutto. Se vi state arrampicando sugli specchi, cercate di improvvisare, ma la prossima volta preparatevi! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Se in famiglia si respira aria di tensione per via della quadratura della Luna con Saturno, è perché avete bisogno di maggiori spazi e indipendenza. La congiunzione lunare con Urano vi esorta a portare avanti le vostre idee, per quanto strane esse siano. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Superate con un sorriso un piccolo conflitto emotivo. Via il risentimento, e intraprendete la strada del perdono. Siete più sereni, questo è sicuro. Non generalizzate mai, ma vagliate caso per caso. Vale la pena metterci un po’ più di attenzione! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Un nuovo interesse o una nuova conoscenza riaccendono in voi l’entusiasmo, che porterete volentieri anche nei compiti meno gratificanti. Non chiudetevi a riccio o rischiate di perdere molte opportunità, anche se a volte la solitudine aiuta. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Anche se non avete ottenuto l’elogio desiderato, non fatene un dramma. Invece di rattristarvi, moltiplicate gli sforzi verso il vostro obiettivo. Collaborare con il vostro team vi richiede un sacrificio in più, ma l’importante è che ne valga la pena. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Utilizzate l’immaginazione, dove non arrivate con le conoscenze pratiche. Provateci, anche se non siete davvero sicuri al cento per cento. L’importante è che sia farina del vostro sacco. Proprio per questo ci farete bella figura con i colleghi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Davanti a una porta chiusa, non fatevi intimorire, continuate a bussare. Nelle cose a cui tenete davvero, ci aggiungerete un pizzico di passione. L’atmosfera natalizia già vi trasmette buonumore, anche se le faccende da svolgere sono davvero molte. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Meno scontrosi del solito, da qualche giorno senza Marte a sovreccitare gli animi. La Luna in Toro vi invita alla calma e al rispetto reciproco. Arrivare a un compromesso sarà più facile del previsto, se metterete in primo piano il bene comune. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Forse un collega ha avuto una piccola défaillance, ma non per questo dovreste guardarlo dall’alto in basso. A tutti capita di sbagliare! Dimostrate al mondo di avere davvero un gran cuore, assumendovi una responsabilità piuttosto gravosa. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Concretamente riuscirete a fare molte cose, grazie al trigono lunare e alla tranquillità. Un po’ di senso pratico è proprio quello che vi serve. Se volete centrare il bersaglio, dovrete essere lucidi ma rilassati. La tensione rovina l’atmosfera. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

La timidezza innescata dalla disarmonia della Luna con Saturno potrebbe porvi di fronte ad alcuni limiti che dovete al più presto superare. Dovendo fare un lungo discorso, non improvvisate, a meno che non vi sentiate del tutto sicuri. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Alimentate la vostra vena romantica, come suggeritovi dalla Luna nel fiducioso Toro, soprattutto se la persona conosciuta vi intriga parecchio. Dare fiducia è sempre un atto d’amore, una concessione in cui siete disposti a rischiare qualcosa. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

