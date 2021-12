Oroscopo di oggi 14 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo oggi 14 dicembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Prima di abbandonarvi, la Luna vi regala un pizzico di fortuna, unendosi in sestile con Giove. Trovare persone di cui vi potete fidare non è impossibile! In questo periodo potreste aver bisogno di maggiore attenzioni e affetto da parte di chi amate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Successo e fascino personale assicurato, grazie alla Luna che vi fa visita e agli ottimi rapporti con Mercurio da poco nell’amico Capricorno. La vostra visione delle cose è oculata e precisa. Non vi farete prendere in castagna tanto facilmente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Tornerete subito in pista dopo un breve momento di défaillance. Seguite il filo del discorso, senza perdervi in astrusi e complicati ragionamenti. Rimediate a una parola sbagliata, con comportamenti gentili e affabili. Guadagnerete molti punti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

La vostra giornata scorre soave e tranquilla, senza spiacevoli intoppi. Merito della pacata Luna in Toro che vi guarda così benignamente. Non date energia a progetti campati in aria. Puntate sul concreto e non avrete proprio nulla da temere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

La lentezza estrema di alcuni colleghi con cui dovete collaborare potrebbe farvi andare fuori dai gangheri. Siate magnanimi con chiunque. Dovrete usare tutta la pazienza che avete. Alla fine tutto si risolverà presto per il meglio, vedrete! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Costruirete nuove certezze, dato che la Luna è nel concreto Toro. All’inizio questo vi potrebbe destabilizzare un po’, ma niente di preoccupante. Superate brillantemente le prove a cui vi sottoporrete senza battere ciglio. Che sangue freddo! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Quando un piccolo dubbio prende il sopravvento, non state sulle spine, cercate di scovare la verità con tutti i mezzi che avete a disposizione. Se un pizzico di gelosia potrebbe riaccendere la passione sopita, esagerare potrebbe peggiorare le cose. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

“Non è tutt’oro quello che riluce”, si sa, ma voi, abbagliati dall’opposizione lunare, potreste incappare in un evidente errore di valutazione. Meglio fare retromarcia e ammettere di aver sbagliato, piuttosto che continuare ancora imperterriti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Sopperite con la fantasia e con la creatività a una giornata non proprio entusiasmante, senza scaricare la colpa sui collaboratori o sui vicini. Siete pronti ad assumervi qualche altra responsabilità, a patto però di avere il vostro tornaconto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Prenderete la palla al balzo e coglierete ogni proficua occasione vi si presenterà, grazie al trigono della Luna con Mercurio nel vostro segno. Potreste aver bisogno di qualche coccola in più. Non vergognatevi di fare questa richiesta al partner. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Non accontentatevi, se avete la possibilità di ottenere dei risultati di rilievo e di chiedere anche qualcosa per voi. D’altronde ciò che è giusto è giusto. Molti amici sono disposti a darvi una mano, se soltanto farete loro capire di averne la necessità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Bando all’indolenza e alla pigrizia, metteteci grande impegno, se volete davvero farvi notare. Il buongiorno si vede dal mattino, in ogni caso. Dimostrate all’altro di tenere davvero alla costruzione di un solido e duraturo rapporto di coppia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

