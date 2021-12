Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 15 e domani 16 dicembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Davanti a una porta chiusa, non fatevi intimorire, continuate a bussare. Nelle cose a cui tenete davvero, ci aggiungerete un pizzico di passione. L’atmosfera natalizia già vi trasmette buonumore, anche se le faccende da svolgere sono davvero molte. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

