Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 15 e domani 16 dicembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Anche se non avete ottenuto l’elogio desiderato, non fatene un dramma. Invece di rattristarvi, moltiplicate gli sforzi verso il vostro obiettivo. Collaborare con il vostro team vi richiede un sacrificio in più, ma l’importante è che ne valga la pena. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata