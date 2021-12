Oroscopo del mese di Dicembre 2021, le previsioni per amore, lavoro e salute secondo Artemide

Oroscopo del mese di Dicembre 2021. Quali sono le previsioni di Artemide? Scopri i segreti delle stelle e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su amore, amicizia lavoro e salute per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Ariete

Nell'ultimo mese del 2021, l'Ariete penserà sempre più alle questioni globali e al significato della vita. Nelle attività professionali, il lavoro monotono di routine si rivelerà stancante. Sarà più concentrato su nuovi progetti e prospettive a lungo termine.

Lavoro - Potrebbe essere necessario fare un passo indietro per risolvere i problemi che sono stati trascurati. Per fortuna, le circostanze saranno favorevoli e non sarà difficile raggiungere l’obiettivo. Armato di determinazione e pronto al duro lavoro, l’Ariete porterà a termine i compiti assegnati. Se, al contrario, si fermerà a metà strada, a subirne le conseguenze sarà il… portafoglio.

Amore e amicizia - Nella vita personale, all'inizio del mese, i sentimenti e il lavoro saranno strettamente correlati. È possibile che un collega inizi a mostrarti segni di attenzione. Venere ti aiuterà ad attirare nella tua vita persone che contribuiranno allo sviluppo dei tuoi progetti e ti aiuteranno a raggiungere ciò che desideri.

Salute - La salute non deluderà l'Ariete nel primo mese d'inverno. Tuttavia, è necessario prestare attenzione alla pressione sanguigna.

Toro

A dicembre, il Toro vorrà mostrare il più possibile le proprie capacità. Attenzione quando si affrontano questioni finanziarie, le star avvertono che sotto l'influenza di tendenze negative, aumenta il rischio di essere trascinati in avventure rischiose.

Lavoro - Questo mese dovresti ripensare alla tua relazione d'affari e decidere chi è degno di fiducia. Ascolta il tuo intuito, ti darà gli indizi giusti. È possibile che tu possa entrare in possesso di informazioni “riservate” che ti aiuteranno a salire la scala della carriera. Lo sviluppo personale ti aiuterà a rafforzare la tua posizione finanziaria.

Amore e amicizia - Nella sfera dell'amore ti aspettano piacevoli sorprese. Durante un viaggio, c'è la possibilità di incontrare qualcuno che avrà un ruolo importante nella tua vita. Nelle relazioni già consolidate, il Toro avrà l'opportunità di rafforzare l’intesa e riscoprire l’antica passione.

Salute - In termini di salute, il Toro deve evitare un sovraccarico fisico ed emotivo. Questo può indebolire le difese del corpo e portare a varie malattie.

Gemelli

Le stelle raccomandano che i Gemelli si concentrino sul rafforzamento delle relazioni con un partner e sulla costruzione di relazioni commerciali. Nuove conoscenze si riveleranno promettenti.

Lavoro - Nel campo professionale, l'iniziativa è la tua chiave per il successo e per aumentare la tua credibilità agli occhi degli altri. Condividi i tuoi piani e sentiti libero di esprimere idee. Vale la pena dare un'occhiata più da vicino alle nuove conoscenze. Ma attenzione , le loro offerte allettanti possono rivelarsi un duro colpo per il tuo benessere finanziario.

Amore e amicizia - Nell'area delle relazioni personali non dovresti pianificare un matrimonio o un fidanzamento nel primo mese d'inverno. Dicembre promette ai Gemelli un incontro fatidico che cambierà il modo di vivere. È possibile che l'amicizia possa trasformarsi in una forte alleanza.

Salute - I Gemelli dovrebbero diffidare del mal di schiena e dell'emicrania. Per evitare l'insonnia, è necessario stabilire un programma di sonno e riposarsi adeguatamente.

Cancro

Per rafforzare le sue posizioni professionali, il Cancro non dovrebbe assumere una posizione di osservatore questo mese, ma essere coinvolto al massimo nel processo di lavoro.

Lavoro - È possibile che tu possa trovare un'ulteriore fonte di reddito se sarai abbastanza attivo. Un buon mese per costruire relazioni con i colleghi e cercare compromessi. Non indebitarti e non contrarre prestiti. La tua situazione finanziaria ti aiuterà a far fronte da solo a piccole difficoltà monetarie.

Amore e amicizia - L'oroscopo del Cancro per dicembre 2021 fa presagire molti incontri interessanti. Tuttavia, vale la pena prestare attenzione soprattutto alle divergenze di opinione: i conflitti con il partner possono essere evitati mostrando moderazione. Sarai felice di scegliere i regali per i tuoi cari.

Salute - A dicembre, il Cancro dovrebbero fare attenzione quando maneggia il fuoco: Aumenta il rischio di ustioni e ferite a cicatrizzazione prolungata.

Leone

Il Lione a dicembre farà cose che porteranno grande piacere. Il mese avrà successo per te in tutte le sfere della vita. La fortuna accompagnerà i rappresentanti del segno ad ogni passo: non sono escluse vincite alla lotteria.

Lavoro - Nell’attività professionale, il Leone dovrebbe essere più attento al lavoro che richiede una minuziosa attenzione ai dettagli. Fai il lavoro da solo e non fare affidamento su un aiuto esterno. Non prendere decisioni affrettate ed emotive, soprattutto quando si tratta di soldi.

Amore e amicizia - L'ultimo mese d'inverno sarà pieno di incredibili incontri e conoscenze che aiuteranno a rafforzare la posizione finanziaria e lo status nella società. La probabilità dell'inizio di una storia d'amore in ufficio non è esclusa. Sei amichevole e amorevole questo mese. Il Lione dovrebbe trascorrere più tempo con la sua anima gemella e fare lavori di bricolage.

Salute - L'attività fisica può aiutare a rafforzare il sistema immunitario e combattere il raffreddore.

Vergine

La Vergine vivrà un mese produttivo e divertente. Non ti annoierai al lavoro, pensando a idee insolite e modi per realizzarle. Non dovresti condividere i tuoi piani con i colleghi, i tuoi concorrenti non dormono e tutti stanno aspettando il momento giusto per appropriarsi dei tuoi risultati.

Lavoro - Affronta responsabilmente la questione della carriera e del denaro e i risultati non si faranno aspettare. Puoi trovare fonti di reddito aggiuntivo che ti aiuteranno a migliorare la tua situazione finanziaria. Sei fortunato, quindi tenta la sorte e acquista un biglietto della lotteria.

Amore e amicizia - A dicembre, i Vergine dovrebbero prestare attenzione alla famiglia e agli amici. Questo mese ti riempirà di vitalità e ispirazione. Prenditi cura della sistemazione del comfort domestico, puoi iniziare una piccola riparazione o riorganizzazione. Le stelle predicono l'inizio un periodo indimenticabile, e sarà semplicemente favoloso! Evita le relazioni frivole, non porteranno altro che delusione.

Salute - Il rischio di raffreddore aumenta. Se ti ammali, non dovresti sopportare la malattia andando in giro: tale eroismo può trasformarsi in gravi problemi di salute.

Bilancia

La soluzione dei problemi domestici e familiari verrà alla ribalta per la Bilancia. Forse i tuoi lontani parenti ti chiederanno aiuto.

Lavoro - Non dovresti iniziare progetti importanti su larga scala in ambito lavorativo, poiché i problemi familiari non ti permetteranno di concentrarti completamente sul completamento delle attività attuali. Prima dell'inizio del nuovo anno, cerca di risolvere tutti i casi sospesi. Quando devi decidere, non cercare di prendere due piccioni con una fava, concentrati su una singola cosa per volta. Buoni “incassi” entro la fine dell'anno.

Amore e amicizia - Nella sfera delle relazioni amorose, il mese porterà cambiamenti per la Bilancia. L'iniziativa sarà premiata. Questo è un buon momento per sposarsi o andare a vivere con un partner. Preparati ad affrontare grandi spese per fare felice chi ami.

Salute - La Bilancia dovrebbe prestare particolare attenzione al tratto gastrointestinale. In questo periodo è quello che può creare qualche preoccupazione.

Scorpione

Mese fortunato per lo Scorpione. Le stelle offrono la possibilità di migliorare significativamente il tuo benessere materiale. Tuttavia, ciò richiede la definizione delle priorità e l'impostazione corretta degli obiettivi.

Lavoro - Partecipa attivamente al lavoro ed evita avventure rischiose. Non essere franco con i colleghi, la loro invidia può rivoltarsi contro di te. Fai attenzione: corri il rischio di essere ingannato. Un buon mese per iniziare a cercare un lavoro più promettente o ulteriori fonti di reddito.

Amore e amicizia - Gli Scorpione hanno bisogno di trascorrere più tempo con il loro partner. Ciò contribuirà a portare passione e romanticismo nella relazione. I rappresentanti “solitari” del segno devono comunicare di più. La probabilità di iniziare una relazione aumenta nella seconda metà del mese.

Salute - Per evitare l'esaurimento nervoso e il crollo emotivo, gli Scorpione devono prestare attenzione al giusto riposo.

Sagittario

Nell'ultimo mese dell'anno, il Sagittario sarà in grado di cogliere la fortuna se definirà chiaramente i propri obiettivi.

Lavoro - Nelle attività professionali ci si dovrebbe astenere da intrighi e pettegolezzi, senza entrare in cospirazioni e dubbie coalizioni. È meglio concentrarsi sui tuoi obiettivi. Le tue idee saranno produttive e redditizie. Tuttavia, non cedere alla tentazione di sprecare soldi, pensa a come puoi investire razionalmente.

Amore e amicizia - Il Sagittario dovrà attraversare un periodo di crisi amorosa. La probabilità di conflitti e disaccordi aumenta. Potresti sentire il bisogno di circondarti di cose belle che non piaceranno ai tuoi cari. Il Sagittario che vuole incontrare la propria anima gemella non dovrebbe ignorare gli inviti a vari eventi.

Salute – Crisi di nervi e malattie virali sono ciò che il Sagittario dovrebbe temere a dicembre. Riposare e rafforzare le difese del corpo aiuterà a resistere a eventuali disturbi.

Capricorno

A dicembre, le stelle consigliano ai Capricorno di fare il punto e portare a termine tutti gli affari correnti. Il nuovo anno ti apre opportunità ancora più sorprendenti, è importante solo prepararsi adeguatamente.

Lavoro - Nella prima metà del mese, l'ambiente di lavoro sarà teso, dovrai affrontare le questioni aperte. Non iniziare nuovi progetti. La fine del mese è adatta per cambiare lavoro o cercare fonti di reddito aggiuntivo, ma è più probabile che la posizione finanziaria resti stabile.

Amore e amicizia - Nelle relazioni amorose, non tutto è così semplice. Puoi fare richieste esagerate alle persone e questo può provocare discordia. I tuoi sentimenti di gelosia possono causare uno scandalo. I Capricorno sono sotto i riflettori, si moltiplicano i pretendenti, ma le tue lamentele su di loro possono rendere difficile la comunicazione.

Salute - A dicembre aumenta il rischio di lesioni domestiche e disturbi nevrosi che possono sfociare in depressione.

Acquario

L’Acquario deve prestare particolare attenzione ai progetti incompiuti. Dedica questo mese alla pianificazione e alla sintesi dei risultati dell'anno in corso. Imposta correttamente le tue priorità e i tuoi obiettivi.

Lavoro - Non dovresti far conoscere ai tuoi colleghi i tuoi piani, alcuni di loro possono usarli per i propri scopi. Un lavoro part-time informale può essere una fonte di reddito. La stanchezza accumulata ti farà pensare a una pausa e ad andare in vacanza.

Amore e amicizia - L'Acquario sentirà il desiderio di ritirarsi e dedicare un mese a se stesso. Coloro che hanno la fortuna di iniziare una relazione non dovrebbero fare piani a lungo termine, questo può trasformarsi in delusione. Devi tenere sotto controllo le emozioni e non provocare scandali con gelosie infondate. È possibile che scoprirai un segreto sul tuo partner.

Salute - Impegnati a fortificare il sistema immunitario e la tua salute non ti deluderà.

Pesci

Nuovi orizzonti si stanno aprendo per i Pesci nell'attività professionale.

Lavoro - C'è un'opportunità per mostrare al massimo le tue migliori qualità e raggiungere il successo, che si tratti di una nuova posizione o di un solido aumento di stipendio. La fortuna accompagna i Pesci, che sono impegnati con i propri affari. Sarai in grado di concludere affari redditizi. Questo mese devi pensare non solo al profitto, ma anche all'ottimizzazione dei costi. I Pesci in cerca di lavoro riceveranno un'offerta allettante.

Amore e amicizia - Nuove conoscenze e incontri interessanti attendono i rappresentanti del segno a dicembre. Prendi l'iniziativa per rendere la tua vita più romantica e presta maggiore attenzione alla tua famiglia e agli amici. Le attività insieme possono aiutare a rafforzare l'unione o riaccendere la passione.

Salute - I muscoli della schiena sono i punti deboli dei Pesci che meritano attenzione. Un esercizio moderato può aiutarti a evitare problemi di salute.

