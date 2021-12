Oroscopo di domani 17 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 17 dicembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Mitigate l’apprensione, e considerato il sestile della Luna, potrete essere maggiormente ricettivi verso idee che stuzzicano la vostra immaginazione. Non prendete per buono tutto ciò che vi propinano. Meglio sempre fare un saggio discernimento. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Anche se vi siete accorti di aver sprecato una parte delle vostre risorse, non fatene un dramma e pianificate una strategia per rimediare. Piangere sul latte versato è praticamente inutile, piuttosto rimboccatevi le maniche e datevi da fare! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

L’imprudenza di Marte è mitigata dall’avvedutezza di Saturno in armonia con la Luna, che corre a farvi visita. Troverete il giusto equilibrio. L’umore è alquanto ballerino, ma fra alti e bassi, sapete come gestire la situazione senza lamentarvi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Avete commesso un piccolo errore di valutazione, ma non per questo dovreste perdere la stima e la fiducia nelle vostre capacità personali. Il giudizio dei colleghi potrebbe essere un peso di cui prima o poi dovreste liberarvi. Non ascoltateli! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Vi fate coinvolgere da un amico in un progetto per lui molto importante. Donate un po’ del vostro tempo con altruismo e vera generosità. La Luna in Gemelli vi spinge ad avere molti interessi, anche se non potrete coltivarli tutti insieme. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Non siate per nulla superficiali e controllate tutto con accuratezza, se dovete apporre la vostra firma su un documento importante. Con la quadratura lunare, avete la testa fra le nuvole, perciò occhio, la distrazione è dietro l’angolo! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Per merito della Luna in Gemelli, le vostre idee faranno perfettamente centro. Ora non vi resta che decidere cosa fare con il successo guadagnato. Se avete raggiunto un traguardo, forse non è tutto merito vostro. Che ne dite di condividere la torta? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Finalmente la Luna vi lascia liberi dalla sua opposizione. Ecco però, che a questo punto vi manca lo stimolo adatto per migliorare la situazione. Sotto pressione il vostro rendimento sale, ma se non stimolati, potrebbe calare assai rapidamente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Il nervosismo potrebbe mettervi in cattiva luce. Complice la disarmonia lunare con Marte nel vostro segno, non è facile tenervi a freno. La concentrazione non è il massimo, ma riuscite comunque a portare a termine tutti i vostri impegni. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Cominciate a pensare a qualche preparativo per le festività, in modo da non dover fare poi tutto all’ultimo secondo e con il fiato sul collo. Date compiti a chi è senza far nulla e così non dovrete faticare troppo. Se volete far tutto da soli... Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Non sarà difficile conquistare una posizione di rilievo, grazie al trigono della Luna con Saturno, con buona pace dei vostri antagonisti. Se dovrete affrontare un esame o un test, otterrete ottime valutazioni per la vostra serietà e pazienza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

I vostri piani potrebbero essere messi a soqquadro dalla Luna, perciò preparate al più presto una valida alternativa senza battere ciglio. Avete perso il foglio con gli appunti? Pazienza, improvvisate mettendoci tutta la buona volontà che avete. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

