Oroscopo di oggi 16 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo oggi 16 dicembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Allontanate subito gli scocciatori, con una scusa qualsiasi. Non perdete del tempo prezioso, se in gioco è la vostra reputazione personale. Ottima grinta nel mondo degli affari: potete sperare di conquistare un posto importante, se vi applicate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

La serenità domestica potrebbe essere disturbata da scelte stravaganti o addirittura imprudenti, perciò meglio evitarle in ogni occasione. Affrontate a testa alta un acceso dibattito, ma non fate di un granello una montagna invalicabile. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Non appena vi trovate di fronte a una difficoltà, potreste avere la tentazione di lasciare tutto. Ma mollare non è mai una decisione saggia. Avete toccato un tasto stonato? Rimediate con un piccolo elogio, anche se non avreste voluto farlo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Interessi e idee in comune potrebbero far nascere una stimolante associazione di cui far parte con orgoglio. Ne vale sicuramente la pena. Ciò che donate riceverete moltiplicato. La prossima volta che non volete porre mano al portafogli... Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

In questo periodo potreste accusare un aumento d’ansia a livello mentale. Forse alcuni particolari rischiano di farvi preoccupare troppo. Scaricate lo stress accumulato con un po’ di sport anche in casa. Basta un tappetino e qualche peso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Anche se cambierete opinione durante il corso della giornata, non pensate di non aver carattere. Tutto muta continuamente nella vita. Volete sorprendere qualcuno con un nuovo addobbo natalizio? Allora date sfogo a tutta la fantasia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

La vicinanza del Natale si fa sentire... con la sua eccitazione, la frenesia dei regali, il desiderio di tranquillità, ma anche di festeggiare. Per non sentirvi impreparati, cominciate già con il fare delle pulizie approfondite: che fatica, però! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Ancora per oggi la Luna in Toro vi spingerà a guardare un po’ più in là del vostro limitato orizzonte. Ci sono altri modi di vedere il mondo. Il tavolo del confronto è aperto, purtroppo voi non avete una gran voglia di dialoghi e mediazioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Ascoltare consigli? Non se ne parla, dato che volete andare per la vostra strada, anche se la persona che vi parla è mossa da sentimenti puri. Prendetevi il tempo per valutare una situazione stressante all’interno della coppia e decidere che fare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Il trigono lunare con Plutone vi aiuterà a raggiungere i vostri scopi, qualunque essi siano. Indirizzate le vostre energie costruttivamente. Con una parola potreste condannare, con un’altra invece perdonare. D’altronde fra poco è Natale. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Tenete sempre d’occhio la bilancia, durante le festività. Uno sgarro tira l’altro, e potreste anche mettere su qualche chiletto di troppo. I pessimi rapporti della Luna con Giove non vi permettono di fare affidamento soltanto sulla fortuna. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Il sestile lunare con Nettuno vi consentirà di sopperire con la fantasia, anche laddove le vostre conoscenze teoriche potrebbero essere lacunose. Cercate un bel trampolino per lanciarvi nel mondo dei social e avere maggiore popolarità. Lo troverete. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

