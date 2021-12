Oroscopo Gemelli e tutti i segni di oggi 16 e domani 17 dicembre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 16 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Non appena vi trovate di fronte a una difficoltà, potreste avere la tentazione di lasciare tutto. Ma mollare non è mai una decisione saggia. Avete toccato un tasto stonato? Rimediate con un piccolo elogio, anche se non avreste voluto farlo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

© Riproduzione riservata