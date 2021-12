Oroscopo di domani 19 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 19 dicembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Ariete

Con la Luna in Cancro, perdete ben presto l'entusiasmo nel fare qualche lavoretto arretrato in casa. Forse molto più forte è la voglia di uscire. Se volete che il rapporto di coppia funzioni, dovrete dare maggiore spazio alle emozioni del partner.

Toro

Toro

Il desiderio di fare nuove esperienze, spinti dalla curiosità, potrebbe scontrarsi un po' con la realtà, se questa non è così entusiasmante. Una domenica in compagnia della famiglia e di coloro a cui volete bene vi ritemprerà in un attimo.

Gemelli

Gemelli

Prima di abbandonare il vostro segno, la Luna vi suggerisce di ricercare l'armonia e in questo potrete contare su una persona speciale. Avrete la fiducia che meritate, ma intanto provate ad accettare anche opinioni diverse dalle vostre.

Cancro

Cancro

Con l'ingresso della Luna nel vostro cielo, potreste essere ancora più sensibili. Occhio, perché potrebbe essere sempre un'arma a doppio taglio. Cercate di conoscere a fondo le persone che amate, donando loro il vostro tempo. Natale si avvicina!

Leone

Leone

Un giorno di festa al riparo dal caos e dalla confusione è quello che vi serve, per distendervi ed eliminare ogni stress e i pensieri negativi. Se camminate in salita, la fatica fa parte del gioco. Ma se rallentate un po', non sarà un problema.

Vergine

Vergine

Date importanza alle cose che davvero contano, tralasciando invece il superfluo o comunque tutto ciò che non è davvero strettamente necessario. Combinazioni azzeccate per andare d'accordo. Continuate su questa strada, senza fare deviazioni.

Bilancia

Bilancia

Non vorreste ascoltare alcune intense sensazioni che bussano alla porta, con l'arrivo della Luna in Cancro, ma dovrete ricredervi prima o poi. Accettate ogni cosa sospendendo il giudizio. "Non tutti i mali vengono per nuocere", recita il proverbio.

Scorpione

Scorpione

Non riuscite a stare troppo con le mani in mano, e vorreste dare sfogo a tutta la vostra fantasia e creatività, grazie al trigono lunare. Mettendoci passione e sentimento, anche un semplice piatto di pasta può diventare un manicaretto.

Sagittario

Sagittario

La vostra domenica non incomincia sotto i migliori auspici, con l'opposizione Sole-Luna, ma potete trasformare ogni difficoltà in opportunità. Una piccola discordia può essere l'occasione di un confronto chiarificatore. Dopo starete molto meglio.

Capricorno

Capricorno

Avete elaborato precise direttive, ma non sempre gli altri sono disposti a seguirle senza discuterne. Colpa della Luna nel vostro segno opposto. La determinazione è importante, ma l'ostinazione potrebbe diventare uno scoglio insormontabile.

Acquario

Acquario

Il successo è promesso dal trigono lunare con Giove, perciò non abbiate paura di sperimentare nuove ricette, anche se magari non le conoscete. Dovreste fare affidamento anche sulla buona sorte, ma a volte faticate non poco a lasciarvi andare.

Pesci

Pesci

Con la Luna in un segno d'Acqua come il vostro, vi sentirete molto più frizzanti e dinamici, e in grado di prendere decisioni anche per gli altri. Una giornata dedicata al relax e al divertimento vi terrà lontani dallo stress e dalle complicazioni.

