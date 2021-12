Oroscopo di oggi 18 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo oggi 18 dicembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Nonostante un po’ di confusione intorno a voi, vi sentite comunque tranquilli e a vostro agio. Merito dell’eclettica Luna nel segno dei Gemelli. Riuscite a fare molte cose insieme, ma se potete, almeno il fine settimana, dedicatelo alla famiglia.

Toro

Comparando i vari prezzi che trovate, potreste risparmiare qualcosa e non dover però rinunciare alla qualità, cosa molto più importante. Anche se non potete controllare tutto, non ve la prendete e accettate anche di correre qualche rischio.

Gemelli

Forse, abbagliati dalla disarmonia lunare con Nettuno, avete sbagliato a fidarvi ciecamente di alcune persone e dovete purtroppo ricredervi. Meglio avere chiara la visione della realtà, anche se questa potrebbe non essere proprio quella sperata.

Cancro

Superate alcune barriere di timidezza e apritevi alla persona che avete di fronte, senza tirare mai fuori alcun complesso di inferiorità. Se con il partner comincerete a cercare momenti d'intimità, potrete costruire un rapporto duraturo.

Leone

Siete capaci di andare al di là delle apparenze, visto il sestile della Luna. Guardate oltre con l'immaginazione e alla fiducia che donate agli altri. Ritagliatevi un po' di tempo per fare shopping e le ultime compere prima di Natale, accontentando il partner.

Vergine

Il vostro sabato inizia con la sensazione che qualcuno vi stia mettendo i bastoni fra le ruote. Colpa della disarmonia lunare o solo ripicca? Meglio non contare troppo sull'aiuto altrui e considerare di dover fare tutto da soli. Che stress!

Bilancia

Ce la farete a coinvolgere vicini e amici con una buona dialettica. Poi però dovrete essere pronti ad assumervi qualche piccola responsabilità. Ricevere un "grazie" vi riempie il cuore di gioia. Non dovrebbe però essere il vostro obiettivo principale.

Scorpione

Anche se in casa regna un po' di confusione, voi vi trovate perfettamente a vostro agio. Certo, però, che scovare le cose non è facilissimo! Siete pronti a concedere maggiore fiducia a qualcuno, sicuri che non deluderà le vostre aspettative.

Sagittario

Con la Luna in Gemelli, potreste scontrarvi, e non poco, con chi ha opinioni diverse dalle vostre. Meglio provare ad essere più tolleranti. Siete indipendenti in tutto, ma con le lucine degli addobbi potreste aver bisogno di aiuto!

Capricorno

Se la stanchezza si fa sentire, cercate di riposare almeno durante il weekend. Sarebbe preferibile rimandare lunghe discussioni con il partner. Forse siete stati un po' troppo duri con qualcuno, ma avete adesso la possibilità di chiedere scusa.

Acquario

Seguite le vostre inclinazioni, senza preoccuparvi troppo di quello che potrebbero pensare gli altri: la Luna in Gemelli vi dà un bello sprint! Prima il dovere e poi il piacere, ma oggi la regola potrebbe anche essere invertita senza problemi.

Pesci

A livello teorico andate bene, ma nella pratica, per via della quadratura lunare con Nettuno, potreste avere qualche piccola imprevista difficoltà. Non potete prevedere come l'altro reagirà a un vostro comportamento. Accettatelo senza fare storie!

