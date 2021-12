Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 19 e domani 20 dicembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Scopri cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 dicembre 2021.

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Non vorreste ascoltare alcune intense sensazioni che bussano alla porta, con l’arrivo della Luna in Cancro, ma dovrete ricredervi prima o poi. Accettate ogni cosa sospendendo il giudizio. “Non tutti i mali vengono per nuocere”, recita il proverbio. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

