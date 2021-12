Oroscopo di domani 20 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 20 dicembre 2021: ecco qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Se in casa fervono i preparativi per il Natale sempre più vicino, potreste cominciare a dare una mano, oltre che parlare e suggerire. Renderete belli e piacevoli i momenti trascorsi fra le mura domestiche, a patto che non vi arrabbiate.

Toro

Con la Luna in sestile a Urano, arriva anche una ventata di sano romanticismo. Alcune vostre idee prendono il via e vi condurranno in alto. Avete molta energia. Utilizzatela costruttivamente, senza preoccuparvi del giudizio dei colleghi.

Gemelli

Sarete messi alla prova da alcuni piccoli timori del tutto infondati. Seguite la vostra strada e non fatevi fuorviare da altre chiacchiere. Il vostro lunedì non è proprio al top. Alcune faccende da svolgere si accumulano paurosamente.

Cancro

Attenzione alle parole di troppo per via dell'opposizione lunare con Mercurio. Buona la fantasia, grazie a Urano: non vi farete cogliere impreparati. Se alcune certezze vengono meno, è soltanto per costruirne di nuove e assai più durature e concrete.

Leone

Vorreste evitare la solitudine, magari solo un istante, dato che si avvicina il Natale. Cercate di stringervi davanti ai simboli tradizionali. L'idea di alcuni regali dell'ultimo momento ancora da fare potrebbe accompagnarvi per tutto il giorno.

Vergine

Fate ricorso alla determinazione e alla volontà, se vi troverete a dover affrontare situazioni stressanti. Il sestile della Luna vi darà una mano! Le vostre speranze si rivelano azzeccate nel campo degli affari. Qualche euro in più non sarebbe male!

Bilancia

Con la disarmonia lunare vi riesce difficile fidarvi di alcune sensazioni. Andando contro il vostro sentire, però la sorpresa è dietro l'angolo. Inizio di settimana un po' altalenante emotivamente. Sfogatevi appena potete con un collega o amico.

Scorpione

Avete nuove idee che vorreste concretizzare al più presto. Chiedete il parere di un esperto, anzi sarebbe preferibile confrontare più opinioni. Vorrete mollare gli ormeggi e andare in esplorazione, se possibile. Lasciare il certo per l'incerto?

Sagittario

A chi vi appesantisce la giornata con pronostici poco fausti, voi risponderete per le rime, grazie al Sole in ottimi rapporti con papà Giove. Avete la battuta pronta e non lesinate nel proferirla. Occhio però, o qualcuno potrebbe aversela a male.

Capricorno

La bravura e la drammaticità salgono alle stelle, con il trigono di Mercurio a Urano, tanto da sopperire alla grande all'opposizione lunare. Sapete come comportarvi in ogni occasione. Recitate proprio da Oscar e nessuno si accorgerà di nulla.

Acquario

Metterete in risalto le vostre abilità esecutive, con il Sole in sestile a Giove. Meglio così, se stavate aspettando una piccola promozione. Anche di fronte alle difficoltà, il sorriso non sparisce dalle vostre labbra e questa è già una vittoria.

Pesci

Ancora per due giorni la Luna fa il tifo per voi, ma se non ci dedicate un pizzico d'impegno, non sarà comunque facile portare a termine la relazione. Non vi sedete sugli allori e se anche avete avuto un bel successo, continuate a puntare più in alto.

