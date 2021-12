Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 19 e domani 20 dicembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 19 dicembre 2021.

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Un giorno di festa al riparo dal caos e dalla confusione è quello che vi serve, per distendervi ed eliminare ogni stress e i pensieri negativi. Se camminate in salita, la fatica fa parte del gioco. Ma se rallentate un po', non sarà un problema.

