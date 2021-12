Oroscopo di domani 21 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 21 dicembre 2021: ecco qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Alcune illusioni vengono meno per via della Luna in Cancro e potrebbe mancarvi il terreno sotto i piedi. Costruite le vostre nuove certezze. Un po' di apprensione, con l'arrivo delle festività, è più che normale. Non fatevi prendere dal panico.

Toro

Il forte bisogno di comunicazione vi fa passare molto tempo sui social, forse anche troppo. In realtà avete la necessità di contatti concreti. Una risposta gentile vale più di mille parole. Ciò che conta infatti è il tono più ancora del contenuto.

Gemelli

Eliminate ogni piccolo rimpianto prendendo subito il toro per le corna. Non aspettate che un granello si ingigantisca e diventi una montagna. Se avete un problema con il partner, è preferibile adoperarsi per risolverlo prima di Natale, non trovate?

Cancro

Con l'approccio fantasioso del trigono Luna-Nettuno, supererete le volubili intemperanze di Plutone e le difficoltà domestiche di Venere. In questo periodo siete molto sensibili e potreste avere una gran voglia di tenere coccole. Chiedetele!

Leone

Anche se qualcuno prova a fare il bastian contrario, sapete come gestirlo. Non preoccupatevi delle conseguenze di responsabilità non vostre. Vorreste avere tutto sotto controllo, ma a volte è meglio lasciar fare al caso. Provate a rilassarvi!

Vergine

Troppe chiamate e alla fine rischiate di perdere la concentrazione. La superficialità non aiuta ad andare in profondità delle cose come vorreste. Garantite all'altro che si può fidare ciecamente del vostro operato. Sarete puntuali con le scadenze.

Bilancia

Un atteggiamento poco tollerante non è il massimo nei riguardi di persone che non conoscete da troppo tempo. Cercate di essere rispettosi. Alcuni frutti di ciò che coltivate non li vedrete nell'immediato, ma tra un po' di tempo... pazienza!

Scorpione

La Luna è anche oggi in perfetta armonia con il vostro segno. Anche le cose in cui temevate di riuscire meno bene si rivelano invece semplici. Se un progetto vi sembrava un tempo impossibile da concretizzare, oggi invece diverrà fattibile.

Sagittario

Le festività natalizie vi mettono molta allegria, e pure se avete molte cose da fare e tante altre da sistemare, niente vi pesa più di tanto. Non vi opponete ad alcuni piccoli cambiamenti, anche perché sarete voi a orchestrarli a dovere.

Capricorno

Per colpa dell'opposizione della Luna a Plutone, potreste incappare nell'ostinazione. Ma in questo caso vi converrebbe arrendervi all'evidenza. Chi amate vi fa notare che avete preso un bell'abbaglio. Non ve la legate al dito, fra poco è Natale!

Acquario

Qualche piccola preoccupazione a causa di una spesuccia extra, ma d'altronde l'arrivo del Natale comporta sempre delle uscite impreviste. Evitate di farvi assalire dall'agitazione e dall'ansia. È importante essere felici quando si spende.

Pesci

I sogni ad occhi aperti possono divenire reali, ma occorre molta forza di volontà. Seguite l'ispirazione della Luna in trigono a Nettuno. Avete un grande senso artistico, con il quale poter abbellire la vostra casa o anche il luogo di lavoro.

