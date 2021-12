Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 20 e domani 21 dicembre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 dicembre 2021.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Vorreste evitare la solitudine, magari solo un istante, dato che si avvicina il Natale. Cercate di stringervi davanti ai simboli tradizionali. L’idea di alcuni regali dell’ultimo momento ancora da fare potrebbe accompagnarvi per tutto il giorno. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

