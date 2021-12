Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 20 e domani 21 dicembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 20 dicembre 2021?

Scorpione

Avete nuove idee che vorreste concretizzare al più presto. Chiedete il parere di un esperto, anzi sarebbe preferibile confrontare più opinioni. Vorrete mollare gli ormeggi e andare in esplorazione, se possibile. Lasciare il certo per l'incerto?

