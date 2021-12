Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 22 e domani 23 dicembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Scopri cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 dicembre 2021.

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Con la Luna nell’amico Leone, avrete molta più voglia di prendere l’iniziativa, anche magari laddove non siete sicuri al cento per cento. Per cogliere le opportunità lavorative, non state a pensarci due volte, potrete sempre tirarvi indietro. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

