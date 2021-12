Oroscopo di oggi 22 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo oggi 22 dicembre! Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ariete

L’arrivo della Luna in Leone è un vero balsamo risanatore per voi: adesso non lasciatevi sfuggire l’occasione per mettervi in buona luce! Date un po’ meno spazio agli impegni professionali e concedetelo invece al partner, tra poco è Natale! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Sarete indaffarati e impelagati in alcune controversie e discussioni che avreste potuto dribblare benissimo. Colpa della quadratura Luna-Urano. Non potete tollerare che qualcuno vi dica come fare il vostro lavoro. Ma forse era solo un consiglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Con il sestile lunare, saprete come tenere a freno le iniziative poco convincenti di un collega che alla fine vi ringrazierà apertamente. Prima raccogliete le informazioni e poi stilate un resoconto metodico. Eviterete di prendere abbagli. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Fate fronte a un lieve calo energetico, con un’alimentazione sana e ricca di vitamine. Magari eliminate alcune abitudini poco salutari. Concedetevi tutto il riposo che vi occorre, dato che ne avete bisogno per essere mentalmente lucidi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Siete fortunati in quanto avete la giusta carica, grazie al trigono Luna-Marte per sopperire alla mancanza di tempo e all’instabilità di Urano. Non vi offendete, se qualcuno ha toccato un tasto particolarmente dolente. Siete umani anche voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Se una storia d’amore traballa, non è mai a senso unico la responsabilità, ma di entrambi. Perciò voi cominciate con l’assumervi la vostra. Mettete sul piatto della bilancia, sia gli aspetti positivi che quelli negativi, prima di giudicare... Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Con la Luna nell’amico Leone, avrete molta più voglia di prendere l’iniziativa, anche magari laddove non siete sicuri al cento per cento. Per cogliere le opportunità lavorative, non state a pensarci due volte, potrete sempre tirarvi indietro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

La prima impressione potrebbe anche essere sbagliata, per via della Luna nel precipitoso Leone. Date tempo al tempo, e avrete modo di conoscere... Con i nervi a fior di pelle non è facile ragionare, fate decidere il vostro partner per non litigare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Con il trigono Luna-Marte, riuscite a far crescere un progetto che necessita della vostra creatività. Siete in grado di guardare al di là delle apparenze. Non chiedete agli altri ciò che voi stessi non siete certi di poter dare. Accontentarvi non è facile! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Per colpa dell’opposizione della Luna a Plutone, potreste incappare nell’ostinazione. Ma in questo caso vi converrebbe arrendervi all’evidenza. Chi amate vi fa notare che avete preso un bell’abbaglio. Non ve la legate al dito, fra poco è Natale! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Avere sempre il controllo della situazione non è umanamente possibile. Non ce la farete proprio a delegare, se prima non provate perlomeno a fidarvi. Superate alcuni timori infondati. Portate acqua al vostro mulino, senza sentirvi in colpa, però. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Anche se non avete fatto centro alla perfezione, non è affatto un problema per voi. Avrete modo di migliorare e di puntare un po’ più in alto. Dividete oneri e onori con le persone che vi hanno sempre dato una mano, riconoscendone i meriti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

