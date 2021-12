Oroscopo Toro e tutti i segni di oggi 22 e domani 23 dicembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Qui puoi scoprire cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 dicembre 2021.

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Sarete indaffarati e impelagati in alcune controversie e discussioni che avreste potuto dribblare benissimo. Colpa della quadratura Luna-Urano. Non potete tollerare che qualcuno vi dica come fare il vostro lavoro. Ma forse era solo un consiglio. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

