Oroscopo Acquario e tutti i segni di oggi 23 e domani 24 dicembre

Oroscopo Acquario di oggi e domani. Cosa ti riserva il tuo Oroscopo di oggi 23 dicembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

L’opposizione della Luna non vi fa vedere che forse la vostra idea non era proprio la migliore. Perciò se non verrà votata... portate pazienza! Non litigate per la mancanza di spazio. Con un’organizzazione razionale, si può risolvere ogni cosa. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

© Riproduzione riservata