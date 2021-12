Oroscopo Cancro e tutti i segni di oggi 23 e domani 24 dicembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Cosa è previsto dal tuo Oroscopo di oggi 23 dicembre 2021?

Cancro

Una vostra previsione potrebbe non essere stata azzeccata. Meglio evitare di fare troppa pubblicità a qualcosa di cui non siete sicuri. I pensieri vi portano via energie preziose. Mille cose in una volta? Alla fine l'errore è inevitabile.

