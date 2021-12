Oroscopo di oggi 23 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo oggi 23 dicembre! Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

La consonanza lunare vi invita a comportarvi magnanimamente. Potete perdonare un piccolo torto subito e alla fine anche voi ci guadagnerete. Avete ottime energie: indirizzatele verso uno scopo costruttivo. Meglio collaborare che chiudersi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

L’arrivo del Natale vi mette una certa apprensione addosso, ma se avete già fatto tutti i regali, perché preoccuparvi inutilmente per le feste imminenti? Concentratevi sul momento presente, senza fare troppi pronostici. Attenti a quello che state facendo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Non vi montate la testa per un vostro successo, ma nemmeno sminuite il vostro operato. La giusta misura sta nel mezzo, nell’equilibrio. Se la giornata è troppo tranquilla, saprete sicuramente come renderla più interessante e movimentata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Una vostra previsione potrebbe non essere stata azzeccata. Meglio evitare di fare troppa pubblicità a qualcosa di cui non siete sicuri. I pensieri vi portano via energie preziose. Mille cose in una volta? Alla fine l’errore è inevitabile. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Con la Luna in sosta nel vostro cielo, difficilmente vi accontenterete della posizione raggiunta e aspirerete di sicuro a qualcosa di meglio. Puntate in alto, ma non troppo. Non sarebbe bello dedicare anche un po’ di tempo a partner e figli? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Nel periodo natalizio potreste pensare un poco di più anche ai meno fortunati e se ne avete la possibilità, cercare di dare un aiuto. Il vostro lavoro preciso e attento non è sostituibile. Nella coppia c’è bisogno di maggiore dialogo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Non rivolgete altrove la vostra attenzione, dato che tutto ciò che vi serve è già a portata di mano, anche se potreste non accorgervene subito. Grazie alla Luna in Leone, le vostre proposte saranno maggiormente prese in considerazione dai colleghi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

In famiglia potreste dover discutere su cose di poco conto, per colpa della Luna nell’irascibile Leone. Cercate di non gettare benzina sul fuoco. Placate gli animi con parole gentili e se proprio volete far contento chi amate, non remategli contro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Con la fantasia del trigono lunare nei confronti del vostro segno, addobbare al meglio la casa per i prossimi giorni di festa sarà facilissimo. Con il riciclo creativo, riuscirete ad accontentare tutti in un periodo dell’anno davvero speciale. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Potete spendere qualche euro in più per un regalo davvero speciale, senza speculare troppo. E se lo chiedete con garbo, avrete uno sconto. Rendere felice il prossimo vi darà una marcia in più in tutte le occasioni della vita. Che sprint! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

L’opposizione della Luna non vi fa vedere che forse la vostra idea non era proprio la migliore. Perciò se non verrà votata... portate pazienza! Non litigate per la mancanza di spazio. Con un’organizzazione razionale, si può risolvere ogni cosa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Magari non otterrete proprio tutte le cose che desiderate, ma dovreste imparare ad essere felici di ciò che già avete senza pretendere altro. Ciò che vi occorre è a portata di mano, ma purtroppo a volte proprio non ve ne accorgete affatto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

