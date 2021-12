Oroscopo Ariete e tutti i segni di oggi 24 e domani 25 dicembre

Oroscopo Ariete di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 dicembre?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Se la stanchezza si fa sentire più del dovuto, approfittate delle feste natalizie per ritemprarvi e passare più tempo con il partner. Godetevi le piccole cose che regalano un’atmosfera particolare alla casa: luci, musica, essenze profumate. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

