Oroscopo di oggi 24 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo oggi 24 dicembre! Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Se la stanchezza si fa sentire più del dovuto, approfittate delle feste natalizie per ritemprarvi e passare più tempo con il partner. Godetevi le piccole cose che regalano un’atmosfera particolare alla casa: luci, musica, essenze profumate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Sebbene l’arrivo della Luna nell’amica Vergine vada a vostro personale vantaggio, la quadratura di Saturno con Urano vi rende molto distratti. Sopperite alla mancanza di concentrazione, ricontrollando almeno due volte tutto quello che fate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Siate categorici, se ci tenete molto a una cosa e non volete che qualcuno intervenga vostro malgrado a mutarla, senza nemmeno interpellarvi. Non vi interessa avere ragione, quanto piuttosto che le vostre direttive siano seguite con precisione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Siete abbastanza ispirati per scrivere un bel bigliettino di auguri a una persona speciale, senza prendere troppi spunti. Fate parlare il cuore! Meglio che sia tutta farina del vostro sacco. In questo starà la bellezza, nella totale spontaneità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Prima di abbandonarvi, la Luna, in opposizione a Giove, vi suggerisce di fare attenzione ai dettagli. Evitate scelte troppo stravaganti! Se non volete essere giudicati, partite dal non giudicare voi stessi... almeno durante le festività. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Con la perfetta armonia tra il Sole e la Luna giunta nel vostro segno, anche voi vivrete un periodo di serenità ed equilibrio con gli altri. Dare e ricevere sono entrambi importanti. Prima però pensate a dare, il ricevere viene di conseguenza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Finite gli ultimi preparativi per il Natale. L’importante è esserci riusciti. Obiettivi concreti e meno fumosi sono più facili da realizzare. Un regalo senza biglietto non è proprio la stessa cosa. Se non ne avete a sufficienza, realizzatelo da voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Durante queste feste, provate a pensare anche a chi è meno fortunato di voi. Basta poco per donare un sorriso insieme a un pasto caldo. Fare del bene aumenta la vostra autostima, e vi insegna che ognuno dovrebbe curarsi di sé e degli altri. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Tranquilli, riceverete anche più di un elogio per il vostro operato, senza che voi dobbiate fare nulla per richiederlo. Calmate l’apprensione! Siete insoddisfatti, vista la quadratura lunare. Eppure avete tutte le carte in regola per essere al top. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Il Sole e la Luna in perfetta sintonia vi guideranno nel creare una bellissima e coinvolgente atmosfera natalizia in casa vostra. In famiglia, se in passato c’è stato qualche screzio, potrete porvi subito rimedio assai serenamente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Per via della quadratura di Saturno con Urano, potreste essere un po’ troppo vaghi in una situazione in cui invece occorre maggiore fermezza. Fermatevi un attimo, e provate a pensare soprattutto alle persone che per voi contano veramente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

L’opposizione lunare potrebbe magari rendervi un po’ introversi, proprio in un momento in cui invece dovreste aprirvi di più agli altri. Non abbiate il timore di confidarvi con persone di fiducia. Se voi donate stima, altrettanta ne riceverete. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

