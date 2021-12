Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 24 e domani 25 dicembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 dicembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Scorpione

Durante queste feste, provate a pensare anche a chi è meno fortunato di voi. Basta poco per donare un sorriso insieme a un pasto caldo. Fare del bene aumenta la vostra autostima, e vi insegna che ognuno dovrebbe curarsi di sé e degli altri. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

