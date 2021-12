Oroscopo Capricorno 2022: ecco le previsioni dell'Anno per Salute, Lavoro e Amore. Ecco cosa prevede lo zodiaco di Artemide per Salute, Lavoro e Amore? Scopri i segreti delle stelle.

Il 2022 sarà l’Anno della Tigre d’Acqua per il calendario orientale: la forza del Capricorno sarà messo costantemente alla prova, ma alcuni di loro avranno comunque successo. Questo accadrà solo se i rappresentanti del segno riusciranno a mettere da parte le loro convinzioni errate.

Oroscopo dell'anno 2022 per il Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Per diversi anni consecutivi, nella vita dei Capricorno si sono verificati costantemente cambiamenti. Alcuni di loro hanno attraversato importanti trasformazioni interne, hanno cambiato atteggiamento e visione della vita. Questi processi non sono stati facili per un segno stabile e conservatore. Ma ora i rappresentanti di questo segno possono trarre vantaggio da queste dolorose esperienze.

Per ottenere un risultato in alcune aree, dovrai fare molti sforzi. È importante agire non appena c'è un desiderio e un obiettivo è definito. C'è bisogno di un reddito più alto, il che significa che devi chiedere un aumento di stipendio o cercare nuovi guadagni. Potrai desiderare una relazione con una persona di una cultura straniera e, per questo, dovrai affrontare un lungo viaggio. A proposito, se vuoi trovare un'anima gemella o semplicemente fare una piacevole conoscenza con il sesso opposto, Artemide ti consiglia di abbassare i “requisiti” per il candidato.

Il duro lavoro contribuirà alla crescita della carriera. Sono possibili conflitti e litigi con i colleghi, quindi, per liberarti dallo stress inutile, dovresti essere più attento e sobrio. Il successo finanziario dei rappresentanti del segno arriverà alla fine dell'anno.

Nell'Anno della Tigre non ci sono seri rischi per la salute nei Capricorno. Tuttavia, durante l'anno è importante non sforzarsi eccessivamente e non prendere parte ad attività estreme. Inoltre, non dovresti escludere completamente l'attività fisica dalla vita. Nella stagione calda, i Capricorno possono ferirsi e in questo momento sono anche soggetti a stress ed esaurimento nervoso. Piccole pause soprattutto nel fine settimana aiuteranno a evitare problemi.

Per i Capricorno, il prossimo anno non sarà facile la convivenza in famiglia. Durante i conflitti, non dovresti cedere alle emozioni nel pretendere il meglio dal tuo partner: questo non porterà ai risultati desiderati. Non aver paura di essere il primo a scendere a compromessi. Inoltre, non dimenticare di supportare la persona che ami.

Oroscopo 2022 per gli uomini Capricorno

Gli uomini Capricorno nel 2022 sono in grado di avere successo in molte cose, ma a una condizione: dovranno rinunciare ad alcune convinzioni e spesso scendere a compromessi. Devi imparare a cedere alle persone, questo aiuterà a evitare un momento di forte tensione. Per quanto riguarda la rivalità, ce ne sarà in abbondanza nell'Anno della Tigre. Ma con per gli uomini Capricorno è consigliabile comportarsi nel modo più discreto e tenero possibile. Ciò consentirà di mantenere un'atmosfera tranquilla nella vita privata.

L'anno offre nuove opportunità e prospettive. Puoi tranquillamente cambiare il campo di attività lavorativa, trasferirti in un'altra città o paese. Qualsiasi cambiamento sarà in meglio. C'è un'alta probabilità di trovare una cerchia di amici completamente nuova.

Oroscopo 2022 per le donne Capricorno

Nel 2022, le donne Capricorno saranno estremamente attive: nell'Anno della Tigre, dovranno compiere molti nuovi passi sulla strada dell'auto-miglioramento. A volte devi assumerti la responsabilità non solo per gli eventi della tua vita, ma anche per gli eventi nella vita dei tuoi cari. Questo da un lato provocherà stanchezza e stress, dall'altro ti permetterà di guadagnare una grande autorità.

La vita privata delle donne Capricorno sarà armoniosa, molti rappresentanti del segno sposeranno una persona di status sociale elevato.

I Capricorno alla ricerca di un partner, in inverno e in primavera, così come alla fine dell'anno, godranno dell'attenzione del sesso opposto. Questo periodo è favorevole per gli appuntamenti.

