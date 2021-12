Oroscopo di domani 26 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 26 dicembre 2021: ecco qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Ariete

Piuttosto che restare in panciolle tutto il giorno, date una mano a chi ve la chiede. Non avete bisogno di grandi emozioni per essere felici. La presenza dei vostri cari in un giorno di festa. Questa è la cosa della quale non potete fare a meno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

La Luna vi sorride dandovi motivazione e soprattutto tanta voglia di gioco, divertimento e buona compagnia. Che volete di più dalla vita? In amore non date mai nulla per scontato. Piccoli dettagli possono veramente fare la differenza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Invece di fare ogni cosa da soli, sarebbe molto meglio coinvolgere tutti nelle faccende domestiche come preparare il pranzo e apparecchiare... Condividere i bei momenti è sicuramente più importante di voler a tutti i costi ricevere degli elogi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Grazie alla curiosità, in nessun momento proverete noia. Anzi avrete gli stimoli giusti per imparare nuove cose e fare conoscenze stimolanti. Se in questa domenica potrete godervi il tempo libero, terminate qualcosa a cui avevate rinunciato. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Dovendo stare con alcune persone, certi nodi potrebbero venire al pettine. Meglio così, dato che potrete scioglierli senza difficoltà. All’inizio eravate impensieriti, ma una volta presa la giusta via... non c’è ostacolo che vi fermi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Nonostante il senso pratico non sia al cento per cento per via dell’opposizione Luna-Nettuno, Venere e Plutone corrono a darvi manforte. Ore felici e serene trascorse insieme a coloro che amate. Scelte esigenti e raffinate, ma non troppo! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Meglio tenervi lontani dalla confusione e dal caos, se volete ricaricarvi in una giornata di festa. Qualche minuto di silenzio vi rigenererà. Attendete l’ok del partner, prima di prendere qualche decisione che potrebbe coinvolgere entrambi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Non vi lascerete sfuggire alcun dettaglio, grazie all’attenta Luna in Vergine. Se volete che tutto sia perfetto, ricontrollate voi personalmente. Se ultimamente siete stati un po’ freddini, tentate di rimediare con qualche piccola attenzione in più. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Tutti vi cercano per ricevere aiuto o anche per avere un piccolo consiglio, anche se in effetti vorreste pure un po’ di tempo per voi stessi. Sopportare qualcuno che si dimostra molto pignolo vi risulta difficile. Ma provate ad essere tolleranti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Considerando il trigono della Luna sia con Venere che con Plutone, potrete realizzare i vostri sogni senza faticare più di tanto. Date spazio ai sentimenti. Parlate con grande autorevolezza, ma soprattutto con in mente ben chiaro l’obiettivo principale. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Un altro giorno di riposo prima di tornare al lavoro è quello che vi serve: non avere pensieri e rimandare ogni eventuale alterco a un altro momento. Perché aggiungere pesantezza e preoccupazioni? Avete bisogno di leggerezza e di buone amicizie. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Anche se in casa regna un po’ di confusione per via dei bisticci tra la Luna e Nettuno, per voi nulla sembra essere un problema insormontabile. Certo, per risolvere qualche piccolo intoppo, occorrerebbe un bel pizzico di senso pratico in più. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

