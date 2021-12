Oroscopo di oggi 25 dicembre 2021 - Barbanera

Oroscopo oggi 25 dicembre! Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Aprire un regalo è sempre eccitante, anche se ne conoscete già il contenuto. Ma ancora più bello è vedere la gioia negli occhi di chi lo ha ricevuto. Chiamate dell’ultimo minuto per augurare a tutti un felice Natale. Ma poi spegnete il telefono. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Grande vivacità, grazie al trigono della Luna con Urano. Il pranzo natalizio da voi preparato con cura è perfetto sotto ogni punto di vista. Dopo aver faticato tanto, non vi resta che accettare i ringraziamenti e i complimenti, tutti... meritati! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Non è facile accantonare tutte le rivalità personali per il bene comune, ma questo è lo sforzo che vi viene richiesto. D’altronde è Natale! Anche se per oggi non otterrete l’incentivo sperato, non vi preoccupate. Avete tanti pacchi da aprire. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

I preparativi dell’ultimo minuto vi hanno stressato un po’. Ma dato poi che tutto va come avevate previsto, non avete nulla di cui rimproverarvi. Un giorno speciale per stare con le persone che amate e per esprimere anche a parole affetto e stima. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Forse la tovaglia o gli addobbi che avete acquistato non piacciono proprio a tutti, ma pazienza! È davvero difficile accontentare ogni gusto! La cosa importante è unire i cuori e gli intenti, affinché nessuno si possa sentire solo proprio oggi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Nonostante il nervosismo di Marte, la fantasia di Urano e l’intelligenza di Mercurio sono dalla vostra parte. Riuscite a mettere tutti d’accordo. Avete organizzato tutto con grande dovizia di particolari. Divertitevi con una bella partita a tombola. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Se il menu ancora non vi soddisfa al cento per cento, apportate le giuste modifiche prima dell’arrivo dei commensali e tutto sarà perfetto. Aggiustare il tiro non è sinonimo di scarsa volontà o indecisione, ma alla fine dei conti, di larghe vedute. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Accettate di buon grado qualche schiamazzo in più da parte dei bambini senza rimproverarli. Grazie al sestile della Luna, sarete molto coinvolgenti. Proponete ai familiari un gioco da fare insieme, spegnendo tutti i cellulari o almeno silenziandoli! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Magari per il vostro pranzo o per il cenone natalizio avete dovuto spendere più del previsto, complice anche la quadratura lunare con Marte. Non vi preoccupate e godetevi la festa, tirando fuori la vostra loquacità senza doverla frenare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

A causa della congiunzione di Venere con Plutone, potreste cogliere una parola di troppo quasi come un’offesa personale nei vostri confronti. Dato che è Natale, correte subito ai ripari perdonando quello che non voleva proprio essere un affronto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Accettate di buon grado la compagnia dei familiari, senza cercare altro. Abbandonate i pensieri che non vi permettono di assaporare ogni istante. Per festeggiare, oggi siete disposti a fare anche qualche sacrificio, sperando che sia ricompensato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Il desiderio di piacere per quello che siete si potrà unire alla voglia di aiutare e di rendere unica questa giornata di festa anche per gli altri. Ultimi dettagli da rivedere. Lasciatevi guidare dalla vostra ispirazione, non dalle mode del momento. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

